Calciomercato Milan: la Juve vuole un difensore rossonero

La Juve sta valutando la cessione del difensore Demiral per questioni di bilancio. Il turco ha richieste dalla Premier

Cedere Demiral per fare cassa in nome dei conti di bilancio. Potrebbe essere questa la volontà della Juve sul difensore turco richiesto in Premier League, in particolare dall’Everton.

Per Tuttosport, in caso di cessione, il possibile sostituto potrebbe essere uno tra Milenkovic e Romagnoli, anche se non sono escluse le ipotesi Rugani (di rientro dal prestito al Cagliari) e la promozione del giovane Dragusin.