MN24 – Krunic partito per Istanbul: finisce l’avventura al Milan per il centrocampista

Come appreso dalla nostra redazione, Rade Krunic è partito in mattinata per Istanbul: termina l’avventura del bosniaco in rossonero

Rade Krunic si appresta a lasciare ufficialmente il Milan in questo calciomercato di gennaio.

Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista è arrivato a Linate alle 9:30 per poi partire per Istanbul con il volo delle 11.41. C’è attesa per le visite mediche e l’ufficialità.