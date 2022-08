Calciomercato Milan, Kiwior nome nuovo: obiettivo concreto

Jakub Kiwior è il nome nuovo in orbita calciomercato per il Milan. Il 22enne dello Spezia è un obiettivo concreto per i rossoneri

Il Milan ci prova per Jakub Kiwior. Il centrocampista dello Spezia è l’ultimo nome accostato ai rossoneri, secondo Tuttosport è un obiettivo concreto di Maldini e Massara. Su di lui forte concorrenza del West Ham che avrebbe offerto 12 milioni di euro.

Arrivato lo scorso anno dallo Zilina, il club ligure non vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato. Per il Milan resta un giocatore da seguire, una eventuale trattative partirebbe tra gennaio e l’estate prossima.