Calciomercato Milan: Kessiè sul mercato, la richiesta del Barcellona

L’ex Milan Kessiè sta trovando poco spazio al Barcellona, ecco perchè potrebbe finire sul mercato, la richiesta del club

Come riportato da As il Barcellona non ha bisogno di venderlo ma di fronte a offerte interessanti si siederebbe tranquillamente al tavolo. La valutazione che viene fatta dai blaugrana per Kessie è di 10 milioni di euro. Al momento non sono arrivate offerte.