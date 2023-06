Kalulu Milan: tre club inglesi sul francese. Cosa filtra e l’idea del Milan di cedere o meno il calciatore francese

Secondo quanto riportato da Footmercato, Pierre Kalulu è molto ricercato in Premier League me il difensore francese non ha intenzione di lasciare il Milan.

Dall’altra parte, però, in caso di arrivo di una buona offerta. circa 30 milioni di euro, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione la cessione.