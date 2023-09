Jovic Milan: possibile colpo last minute! La formula dell’arrivo. Contatti continui con la Fiorentina per l’attaccante

Il Milan ha scelto il nuovo nome per l’attacco dopo il no del Siviglia per Mir.

I rossoneri trattano per Luka Jovic della Fiorentina : la formula è quella del prestito gratuito fino a giugno. Stipendio pagamento interamente dal club rossonero.