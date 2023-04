Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: i rossoneri ci proveranno! Nonostante la firma del rinnovo, Maldini ha puntato l’attaccante

Il Milan guarda anche in Inghilterra. Non in Premier League, o non solo in Premier League: Maldini e Massara stanno seguendo il campionato di Championship.

Osservato speciale è Joao Pedro, come riporta calciomercato.com. Secondo la stampa inglese, i rossoneri potrebbero fare un tentativo per lui, nonostante abbia firmato il rinnovo fino al 2028.