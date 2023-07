Milan-De Ketelaere, destino incerto: Atalanta ipotesi concreta

Calciomercato Milan, sempre più viva la pista che porterebbe Charles De Ketelaere all’Atalanta: le ultime sul belga

Trova conferme l’indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport su un interesse dell’Atalanta per Charles De Ketelaere, trequartista belga in uscita dal calciomercato Milan.

I rossoneri, per non fare minusvalenza, devono incassare almeno 26 milioni di euro e per questo l’ipotesi prestito all’Atalanta, magari con diritto di riscatto ad una ventina di milioni, è un’ipotesi che sta prendendo corpo.