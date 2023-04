Calciomercato Milan, colpo a zero dal Torino? Ultimissime

Calciomercato Milan, concreti sondaggi per Adopo del Torino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: le ultime

Potrebbe esserci uno scenario a sorpresa per il calciomercato Milan in vista dell’estate. Come riportato da calciomercato.it, i rossoneri avrebbero allacciato i primi contatti con Adopo del Torino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Maldini ha già incontrato l’agente: aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane.