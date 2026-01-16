Calciomercato Milan, asse caldo con Ristic: Kostic è il ponte per arrivare a Vlahovic? Lo scenario

Calciomercato Milan, Tare accelera per Kostic: spunta l’intreccio con Vlahovic in vista della prossima estate. Ultime

Il calciomercato del Milan non si ferma alla difesa, ma guarda già alle grandi manovre per l’attacco del futuro. Secondo quanto riportato da Marco Ramazzotti su Gazzetta.it, dietro l’interesse per Andrej Kostic si nasconderebbe una strategia molto più ambiziosa che porta dritto a Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan, la strategia: l’asse con l’agente Ristic

Il Milan starebbe tessendo una tela diplomatica molto fitta con l’entourage dei due serbi:

Il fattore Agente: Sia Kostic che Vlahovic sono assistiti da Darko Ristic . Portare l’attaccante a Milanello già a gennaio o a giugno permetterebbe a Igli Tare di consolidare il rapporto con l’agente, garantendosi una corsia preferenziale per l’affare dell’anno.

Vlahovic a parametro zero: Il centravanti della Juventus è in scadenza a giugno 2026. Senza un rinnovo all'orizzonte, il Milan lo ha messo nel mirino come erede ideale per l'attacco, monitorando la situazione con estrema attenzione.

Operazione "Pole Position": L'idea del club rossonero è chiara: chiudere l'operazione Kostic per mettersi in prima fila nella corsa a Vlahovic, anticipando la concorrenza internazionale e sfruttando gli ottimi uffici con il suo rappresentante.

Un Milan sempre più serbo?

Dopo l’impatto di Pavlovic, l’eventuale arrivo di Kostic e il sogno Vlahovic trasformerebbero il Milan in una vera e propria colonia serba, puntando su giocatori di carattere e fisicità, caratteristiche che Massimiliano Allegri apprezza particolarmente per la sua idea di calcio.