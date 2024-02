Zaniolo Milan, ai titoli di coda l’avventura all’Aston Villa: estate decisiva per il futuro della sua carriera. La volontà dell’ex Roma e TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Aston Villa non è intenzionato a riscattare il cartellino di Zaniolo ed è pronto a rispedirlo a fine stagione al Galatasaray, società con cui l’ex obiettivo del mercato Milan ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

L’ex Roma può tornare in voga al Milan e la sua volontà è quella di ritornare in Italia, dove ci sono anche Fiorentina e Napoli. Una cosa è certa: sarà un’estate decisiva per il futuro della sua carriera.