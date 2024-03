Tomiyasu Milan, in arrivo il rinnovo con l’Arsenal. Le ULTIME sul futuro del difensore giapponese

Tomiyasu Milan, in arrivo il rinnovo con l’Arsenal. Le ULTIME sul futuro del difensore accostato al mercato rossonero

Tra i difensori accostati al calciomercato Milan c’è anche il nome di Takehiro Tomiyasu, centrale di proprietà dell’Arsenal con un passato in Serie A tra le fila del Bologna.

Secondo quanto riportato dal The Sun, il difensore giapponese ha giò trovato un accordo con il club inglese per il rinnovo che vedrà arrivare il proprio stipendio sopra i sei milioni di euro a stagione. Per l’annuncio, però, si dovrà ancora attendere: il giocatore è infortunato e l’accordo verrà reso noto solo al momento del suo ritorno in campo.