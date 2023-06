Calciomercato Milan, conferme su Lukaku: ecco cosa filtra

Calciomercato Milan, piovono conferme sull’interesse dei rossoneri per Romelu Lukaku: incontro già avvenuto con l’entourage

Romelu Lukaku è un obiettivo concreto del calciomercato Milan. Come riferito da calciomercato.com infatti, trovano conferma le indiscrezioni circolate nella serata di ieri.

I rossoneri hanno incontrato pochi giorni fa l’entourage del belga, con cui i rapporti sono ottimi, per sondare la disponibilità al trasferimento e capire i margini di trattativa. Il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo anche per una cifra intorno ai 40 milioni di euro mentre Lukaku dovrebbe abbassarsi leggermente l’ingaggio rispetto agli 8.5 milioni percepiti nell’anno di prestito in nerazzurro.