Calciomercato Milan, svolta Openda! C’è l’ok del giocatore. Ultime

Calciomercato Milan, Openda ha accettato il trasferimento in rossonero: primi contatti con il Lille per l’attaccante

Come riportato da calciomercato.com, c’è stata una svolta importante per quanto riguarda il calciomercato Milan. Openda, attaccante del Lens e vero e proprio pallino di Massara, avrebbe dato l’ok al trasferimento in rossonero rimanendo favorevolmente impressionato dai dialoghi con la dirigenza del Diavolo.

Maldini ha avuto già i primi contatti con il Lens memorizzando la richiesta del club francese: per cedere l’attaccante serve una cifra poco al di sotto dei 40 milioni di euro. Il Milan è convinto di poter abbassare la cifra intorno ai 25 milioni. Lavori in corso.