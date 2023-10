Miranda Milan: nuovo confronto con gli agenti in vista. La situazione legata al futuro del terzino spagnolo

Come riportato da calciomercato.com, Juan Miranda è stato individuato dal Milan come ideale rinforzo sulla corsia mancina e come vice Theo Hernadez.

Già in estate erano andati in scena alcuni contatti con il suo entourage e si parla di un nuovo confronto con gli agenti dello spagnolo che avverrà proprio durante la sosta per le Nazionali. Lo scenario, per i rossoneri, può cambiare drasticamente nel corso delle prossime settimane per due fattori, essenzialmente. Primo su tutti, la volontà del Betis di non perdere il giocatore a parametro zero e il secondo l’insermento di grandi club nella trattativa.