Calciomercato Milan, l’Inter valuta un ex obiettivo rossonero per l’attacco! ULTIME

Calciomercato Milan, l’Inter valuta un ex obiettivo! ULTIME. Occhi su questo attaccante del Chelsea, c’è l’ipotesi del prestito

Non ci sarebbe solo Mehdi Taremi sul taccuino dell’Inter per quanto concerne il calciomercato. I nerazzurri starebbero però osservando un altro profilo interessante per l’attacco: Armando Broja del Chelsea, ex obiettivo del Milan.

I rapporti dei neroazzurri con il Chelsea non si sono mai interrotti, il caso Lukaku non ha intaccato nulla da questo punto di vista, il prestito non è dunque una pista da escludere.