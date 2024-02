Dorgu Milan, i rossoneri osservano l’esterno del Lecce. Le NOVITA’ sulla ricerca del vice Theo e la valutazione del danese in vista dell’estate

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi del calciomercato Milan che potrebbe prendere quota man mano è Patrick Dorgu.

L’esterno danese occuperebbe il ruolo di vice Theo Hernandez come terzino sinistro. Al momento i rossoneri non sono realmente interessati al giocatore giallorosso, che ieri è andato in gol in Lecce Fiorentina regalando la vittoria alla propria squadra, ma in estate l’asse potrebbe scaldarsi. La valutazione del calciatore giallorosso parte da 20 milioni di euro e la concorrenza potrebbe aumentare, facendo lievitare il prezzo.