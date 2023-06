Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso Ballo Touré piace in Ligue 1

secondo La Gazzetta dello Sport possono esserci proposte dalla Francia. Richieste che, ovviamente, verranno ascoltate.