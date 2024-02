Buongiorno Milan, interesse vivo ma il difensore può arrivare solo in un caso: c’entra Cairo, cosa succede

Buongiorno-Milan, l’interesse per il difensore è ancora vivo ma la valutazione di Cairo frena i rossoneri: può arrivare in un caso

Alessandro Buongiorno resta uno dei difensori più apprezzati per il calciomercato Milan della prossima estate dopo aver sondato il ragazzo già lo scorso gennaio.

Come riferito da Tuttosport, un freno importante è rappresentato dalla valutazione di Urbano Cairo, presidente del Torino, che si attesta sui 40 milioni di euro. Il Milan in sostanza potrebbe tentare l’affondo decisivo solo con la cessione di un big della rosa, proprio come fatto con Tonali la scorsa estate.