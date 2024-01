Tomori Milan, un top club ha bussato per il centrale: Furlani non fa sconti. Cosa filtra sul futuro

Tomori-Milan, il Bayern Monaco è tornato a bussare in casa rossonera per il centrale inglese: Furlani non fa sconti

Come riportato da Tuttosport, il Bayern Monaco avrebbe bussato nuovamente alla porta del calciomercato Milan per informarsi sulla situazione relativa a Fikayo Tomori in vista della prossima estate.

Il centrale inglese, che ha un contratto fino al 2027, sta benissimo a Milanello e per i rossoneri è un punto fermo del presente e del futuro: la valutazione si attesta sui 60 milioni di euro.