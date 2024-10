Calciomercato Milan, l’Inter non abbandona l’idea Maldini: l’annuncio fa chiarezza

Calciomercato Milan, l’Inter non ha alcuna intenzione di accantonare l’idea Daniel Maldini. Le ultimissime notizie sul suo futuro

Il nome di Daniel Maldini, ex Milan, ha infiammato negli ultimi giorni il calciomercato Inter, dopo le notizie che si sono susseguite sull’interesse dei nerazzurri testimoniato dalla presenza del direttore sportivo Piero Ausilio allo stadio per assistere all’ultimo incontro del Monza contro la Roma. Per ora si tratta soltanto di un interesse e di nulla di più, ma chiaramente un suo trasferimento in nerazzurro farebbe notizia visto il suo passato al Milan e la famiglia a cui appartiene (il nonno Cesare e il padre Paolo). A fare il punto sulla questione è il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW.

CALCIOMERCATO INTER – «Visto che il mercato non può dare certezze assolute, l’Inter è sempre attenta a quelle che potrebbero diventare occasioni interessanti. Una delle opzioni è sicuramente Jonathan David, che a giugno si libererà dal Lille ed è seguito con interesse anche da Juventus e Napoli. Sul canadese ci sono anche Barcellona e Newcastle. Tra le opportunità resta anche la suggestione Maldini, che ha iniziato alla grande la stagione ed è stato giustamente premiato da Spalletti con la convocazione in Nazionale».