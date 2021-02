Calciomercato Milan: in caso di Champions, Maldini prepara il grande colpo

Calcionercato Milan: Paolo Maldini, in caso di qualificazione Champions dei rossoneri, sarebbe intenzionato a prelevare un grande attaccante

Il Milan è secondo, ha perso la testa della classifica a favore dei cugini ma è saldo in Champions League, visto che la quinta posizione potenzialmente parlando disterebbe sei punti.

L’obiettivo del club di Via Aldo Rossi è sempre stata la qualificazione alla massima competizione europea e nel caso al termine di questa annata i rossoneri dovessero centrare l’obiettivo, Paolo Maldini e Frederic Massara, stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport, regalerebbero ai tifosi un ulteriore centravanti di enorme qualità: il “Gallo” Belotti, in scadenza di contratto con il Torino il 30 giugno 2022. Non avendo trovato ancora l’accordo per il rinnovo, le possibilità per strappare il bomber granata vi sarebbero.