Theo Hernandez Milan, ADDIO possibile? I bookmakers si schierano: quel club è FAVORITO

Theo Hernandez Milan, ADDIO possibile? I bookmakers si schierano: quel club è il FAVORITO all’acquisto del terzino francese

Le parole rilasciate negli scorsi giorni da Theo Hernandez dal ritiro della Francia hanno fatto sì che si scatenassero ancor di più le voci in merito ad una sua cessione per il calciomercato Milan. Il terzino è in bilico tra il rinnovo con i rossoneri ed un possibile trasferimento, i club interessati a lui in giro per l’Europa non mancano.

Anche i bookmakers si sono sbilanciati riguardo al proprio futuro: un suo addio entro il 31 agosto è a 1,85. Il club favorito ad ingaggiarlo è il Bayern Monaco, e anche i bookies concordano con tale scenario, quotato il suo trasferimento a Monaco di Baviera a 2,50.