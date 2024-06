Hummels Milan, prima OFFERTA per portarlo in Italia! Il DESIDERIO del tedesco

Hummels Milan, prima OFFERTA per portarlo in Italia! Il DESIDERIO del difensore tedesco che lascerà il Borussia Dortmund

Dopo aver annunciato l’addio al Borussia Dortmund, Mats Hummels è alla ricerca di una nuova sistemazione, e a tal proposito i suoi agenti lo hanno proposto al calciomercato Milan. I rossoneri però non sono sembrati interessati a puntare sul centrale tedesco, che ha invece raccolto il gradimento e l’apertura da parte della Roma.

Come fa sapere ilromanista.it, i giallorossi sarebbero in chiusura per il difensore. Contatti fitti con l’entourage ed una prima offerta fatta dal valore di 3 milioni di euro. L’obiettivo è chiudere nelle prossime ore. Il calciatore, intanto, pare abbia manifestato il proprio desiderio di trovare una nuova sistemazione che possa essere comoda e vicina a dove abita la sua famiglia, ovvero a Monaco di Baviera.