Calciomercato Milan, rispunta Taremi. Le ULTIMISSIME sull’iraniano

Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta Mehdi Taremi: è lui il profilo ideale per Stefano Pioli. Cosa succede tra gennaio e giugno

Come riferito da Tuttosport, negli ultimi giorni è ritornata prepotentemente in auge sul taccuino del calciomercato Milan la candidatura di Mehdi Taremi.

Il centravanti del Porto viene considerato il profilo ideale da Stefano Pioli per l’attacco rossonero: da capire se Furlani e Moncada ci riproveranno già a gennaio o tenteranno di bloccarlo a parametro zero per giugno.