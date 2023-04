Calciomercato Milan, intrigo Morata: l’idea di Maldini

Calciomercato Milan, Alvaro Morata interessa al club rossonero ma Maldini affonderà sullo spagnolo solo in un caso

Il reparto d’attacco sarà uno dei temi principali del prossimo calciomercato Milan. Come riferiscono i media spagnoli, Alvaro Morata è un profilo che piace molto a Paolo Maldini, soprattutto per il contratto in scadenza a giugno del 2024.

Il piano del DT rossonero è chiaro: in caso di qualificazione alla prossima Champions League il Milan farà un investimento su una punta più futuribile ma in caso contrario il profilo low cost di Morata potrebbe spingere Maldini a presentare un’offerta concreta.