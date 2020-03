Calciomercato Milan: idea Imran Louza per il centrocampo, ecco chi è

Calciomercato Milan: in vista della prossima stagione i rossoneri starebbero puntando su Imran Louza, centrocampista in forza al Nantes

Vista la scadenza di contratto di Lucas Biglia, prossimo all’addio in rossonero, stando a quanto riferisce l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Milan sarebbe pronto a puntare su Imran Louza.

Attualmente il franco-marocchino si trova in forza al Nantes. Ha venti anni e su ventiquattro partite in Ligue 1 ha realizzato due gol, sfornando due assist vincenti. Abile sia come mediano davanti alla difesa, sia come trequartista, adattabile come mezzala. Ha ottima qualità tecnica. Il valore del cartellino non supererebbe i 18 milioni di euro.