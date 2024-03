Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha scelto l’attaccante: a giugno arriva lui! ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha scelto l’attaccante della prossima stagione: a tutta su Zirkzee. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare per quanto riguarda l’obiettivo in attacco del prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Il centravanti del futuro in casa rossonera sarà necessariamente Under 25 e in quest’ottica il preferito di Zlatan resta Joshua Zirkzee del Bologna. L’olandese è il primo nome sul taccuino dell’ex centravanti: le grandi manovre per portarlo a Milanello. Valutazione minima? I 40 milioni di euro della clausola a favore del Bayern Monaco. I rossoneri sono convinti di concludere il colpo.