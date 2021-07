Calciomercato Milan, i rossoneri fissano il prezzo di Rafael Leao: le ultime

Calciomercato Milan, Maldini ha fissato in trenta milioni di euro il prezzo di Rafael Leao: Wolverhampton avvisato

Calciomercato Milan, il futuro di Rafael Leao al Milan è ancora in bilico ma nel frattempo arriva un importante aggiornamento da calciomercato.com: Maldini e Massara hanno infatti informato il suo procuratore, Jorge Mendes, di essere disposti a trattare la cessione del portoghese per non meno di trenta milioni di euro.

WOLVERHAMTON AVVISATO – La squadra più interessata a Rafael Leao è il Wolverhampton ma gli inglesi sono al momento spaventati dall’iniziale richiesta dei rossoneri: al momento l’ipotesi della permanenza è quella più accreditata.