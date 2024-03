Calciomercato Milan, Hojbjerg sul futuro: «Questo aspetto non mi preoccupa! Penso solo a...»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan, c’è anche quello di Hojbjerg. Il centrocampista del Tottenham ha parlato così del suo futuro

Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista del Tottenham accostato al calciomercato Milan, si è così espresso a Tipsbladet in merito al suo futuro:

LE PAROLE – «Ovviamente non sono contento di quello che sta succedendo nel club. Non è un segreto, ma non è nemmeno una cosa per cui mi preoccupo. Darò il massimo per dimostrare all’allenatore che deve credere in me »