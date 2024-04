Calciomercato Milan, anche Inter e Napoli sull’obiettivo rossonero: l’affare si fa in salita

Calciomercato Milan, anche Inter e Napoli sull’obiettivo rossonero: l’affare adesso rischia di farsi in salita

Non c’è soltanto il Milan su Mario Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico Madrid al termine della stagione in corso e destinato a lasciare la capitale spagnola senza rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com dopo i rossoneri (e la Juventus), altri due club sarebbero entrati in corsa: si tratta di Napoli e Inter. Tuttavia le alte richieste di ingaggio allontanano Hermoso dalla Serie A.