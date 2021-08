Calciomercato Milan, con la partenza di Hauge Leao resta

Con la partenza sempre più probabile di Hauge direzione Bundesliga, Rafael Leao è destinato a restare in maglia rossonera

Uno che va uno che resta. Secondo Sportmediaset il Milan ha le idee chiare sopratutto per la corsia sinistra: Hauge, in particolare, è destinato a lasciare Milanello con l’Eintracht Francoforte in grande pressing e vicino alla richiesta rossonera per chiudere la trattativa, mentre Leao salvo colpi di scena resterà.