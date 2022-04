Calciomercato Milan: nessuna conferma per Gouiri

Tra i rinforzi per la prossima stagione il Milan pensa a Origi ma anche ad un altro attaccante. In tal senso Gouiri…

Tra i rinforzi per la prossima stagione il Milan pensa a Origi ma anche ad un altro attaccante anche in virtù del possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic

In tal senso stando a Calciomercato.com non trova conferme un nome circolato dalla Francia: Amine Gouiri, attaccante classe 2000 protagonista nel Nizza con 10 gol e 7 assist in stagione, è un talento seguito con interesse dal Borussia Dortmund ma non dal club rossonero.