Calciomercato Milan, gli ultimi aggiornamenti sulle trattative

Calciomercato Milan – Paolo Maldini e Frederic Massara stanno portando avanti diverse trattative in vista della sessione estiva di mercato.

GRAVENBERCH – Occhi del Milan sul talento dell’Ajax. I rossoneri si sono mossi in anticipo, grazie ai numerosi contatti in Eredivisie. Tuttavia, nelle ultime ore va registrato l’inserimento del Real Madrid per il centrocampista olandese.

VIÑA – Il terzino sinistro del Palmeiras rimane l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra. Il club brasiliano continua a chiedere 8 milioni di euro: i rossoneri non hanno fretta di chiudere e intanto cercano di blindare Theo Hernandez.

KOSSOUNOU – Secondo quanto riportato da CM, il Milan sarebbe sulle tracce dei Kossounou, centrocampista del Bruges. Il Milan, dopo l’affare Saelemaekers, guarda con attenzione la Jupiler League in cerca di nuovi prospetti per il futuro (clicca qui per l’articolo completo).