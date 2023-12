Guirassy-Milan, una big spaventa i rossoneri? ULTIMISSIME

Guirassy-Milan, occhio alla concorrenza del Manchester United: i Red Devils fanno sul serio per l’attaccante dello Stoccarda

Come riferito da Sky Germania, il calciomercato Milan deve vedersela con la concorrenza del Manchester United per Guirassy.

L’attaccante dello Stoccarda è uno dei primi obiettivi degli inglesi per il costo inferiore ai 20 milioni di euro (ha una clausola rescissoria da 17.5). Guirassy, proprio come fatto con Furlani e Moncada, si è detto aperto ai colloqui con lo United ma la sua prima idea resta quella di terminare la stagione in Germania.