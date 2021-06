Calciomercato Milan: Giroud vicinissimo ai rossoneri, ecco il motivo

Calciomercato Milan: ore caldissime per Olivier Giroud. Il francese sarebbe ad un passo da vestire la maglia rossonera nella prossima stagione

«Mossa Milan, subito l’intesa con Giroud» – scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il francese sarebbe ad un passo da vestire la maglia rossonera.

Con il biennale in mano, proposto dal club di Via Aldo Rossi, l’ex Arsenal chiederà al Chelsea di liberarlo a zero e dunque di approdare al Diavolo di Stefano Pioli. In caso di fumata nera Maldini potrebbe puntare tutto su Edin Dzeko, voglioso di lasciare la Roma.