Calciomercato Milan, rebus Mateta! Spunta un’infiammazione al ginocchio, prossime ore decisive: lo scenario

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus Mateta: spunta una presunta infiammazione al ginocchio, visite mediche decisive

Il mercato del Milan vive ore di pura suspense medica. Sebbene l’accordo con il Crystal Palace sia totale e il sostituto Strand Larsen sia ormai a Londra, è emerso un intoppo che sta facendo slittare la firma di Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i medici rossoneri hanno acceso un campanello d’allarme durante i test effettuati in Inghilterra.

Calciomercato Milan, la situazione Mateta: Il “caso” menisco

Il Milan sta procedendo con una cautela estrema, conscio dell’importanza dell’investimento da 35 milioni di euro:

L’infrazione: Durante le visite mediche a Londra, è emersa una infiammazione al menisco . Sebbene il giocatore abbia continuato a giocare con il Palace nelle ultime settimane (gestendo i minuti e convivendo con il dolore), il Milan vuole garanzie assolute sulla tenuta a lungo termine.

Esami extra: Lo staff di Massimiliano Allegri ha richiesto test approfonditi per escludere che il problema possa aggravarsi, trasformandosi in una lesione che richiederebbe l'operazione chirurgica. La dirigenza non vuole correre il rischio di acquistare una punta che debba fermarsi sul più bello della corsa Scudetto.

Fumata bianca o rinvio? Il responso definitivo è atteso per le prossime ore. Il Milan deve decidere se procedere subito per gennaio, confidando in una gestione conservativa del ginocchio, o se il rischio è troppo alto, mettendo potenzialmente in discussione lo sbarco immediato del francese.

Scenario Bologna

L’esito di questo esame condizionerà pesantemente la trasferta di martedì al Dall’Ara. Con Santi Gimenez out e Pulisic in dubbio per la borsite, l’eventuale “via libera” per Mateta potrebbe vederlo imbarcarsi su un volo privato già nel pomeriggio per tentare una clamorosa convocazione in extremis, anche solo per la panchina.