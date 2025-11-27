Calciomercato Milan, il futuro di Gimenez non è certo: tra infortunio e la Premier. Segui le ultimissime sui rossoneri

La ripresa degli allenamenti a Milanello in vista del delicato doppio confronto con la Lazio ha messo in luce le incertezze sul futuro di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, che in estate aveva rifiutato la cessione per provare a imporsi con i rossoneri, è stato nuovamente costretto a un lavoro personalizzato per un problema fisico persistente.

La condizione precaria di Gimenez aggrava un bilancio stagionale fin qui deludente: solo un gol in Coppa Italiacontro il Lecce, che lo ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livorneseche predilige giocatori affidabili e in piena forma. Attualmente, l’attacco esterno vede la nettissima preferenza per i titolari inamovibili come Rafael Leao e Christian Pulisic.

Scambio in Vista? L’Idea Fullkrug Emoziona Casa Milan

In questo scenario complesso, le voci di un possibile addio a gennaio per il giovane attaccante ex Feyenoord si fanno sempre più insistenti. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, prende corpo un ritorno di fiamma dalla Premier League: il West Ham è tornato alla carica per Gimenez.

Gli Hammers, che già lo avevano cercato mesi fa, potrebbero offrire al Milan una via d’uscita onorevole, ma la vera novità che eccita la dirigenza rossonera, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese alla ricerca di occasioni di mercato, riguarda la contropartita tecnica.

L’operazione, infatti, potrebbe evolvere in un suggestivo scambio: il Milan mantiene un forte interesse per Niclas Füllkrug, l’esperto centravanti tedesco attualmente in forza proprio al club londinese.

Fullkrug: Il Profilo Ideale per Allegri

Niclas Füllkrug rappresenta, per fisicità imponente e intelligenza tattica nel gioco aereo e di sponda, il prototipo dell’attaccante ideale per il gioco di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano necessita di un bomber di peso in grado di fare reparto da solo e di dare un punto di riferimento chiaro per il resto della squadra.

Se la situazione di Gimenez dovesse permanere critica con l’avvicinarsi della sessione invernale, lo scambio potrebbe rivelarsi una soluzione win-win, risolvendo i problemi offensivi del Diavolo e regalando ad Allegri l’uomo d’areanecessario per la seconda parte di stagione e la lotta ai vertici.