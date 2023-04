Calciomercato Milan, cosa fare con Origi? Il piano di Maldini

Calciomercato Milan, Divock Origi potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione: l’indiscrezione dalla Francia

Il futuro di Divock Origi è sempre più in bilico in vista del prossimo calciomercato Milan. Come riportato da Foot Mercato infatti, il club rossonero starebbe cercando acquirente per il belga.

Il piano di Maldini sarebbe infatti quello di realizzare un’importante plusvalenza (è arrivato a parametro zero dal Liverpool) e reinvestire così il ricavato su un altro attaccante.