Calciomercato Milan, clamoroso: cambia il futuro di Jovic! Scenari stravolti

Calciomercato Milan, clamoroso: rischia di cambiare completamente il futuro di Jovic! Scenari stravolti: le ultime

La brutta prestazione di ieri sera a Monza, culminata col cartellino rosso sventolato da Colombo dopo l’OFR, potrebbe avere ripercussioni importanti anche in sede di calciomercato per Luka Jovic.

Ne è convinto Tuttosport oggi in edicola, che spiega come questa serata storta potrebbe rimettere in discussione il futuro del serbo, fino a ieri in netta crescita dopo i primi mesi molto complicati.