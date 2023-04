Calciomercato Milan, segnato il futuro di Dest: lo scenario

Calciomercato Milan, Sergino Dest non ha assolutamente convinto lo staff tecnico rossonero: in estate tornerà al Barcellona

Sergino Dest dello scorso mese di gennaio è sparito dai radar e salvo clamorosi ripensamenti lascerà Milanello nel prossimo calciomercato Milan.

Il terzino americano non ha convinto dirigenza e staff tecnico: Maldini e Massara non hanno nessuna intenzione di versare al Barcellona i 20 milioni di euro pattuiti per il riscatto. Lo riporta gazzetta.it.