Calciomercato Milan, adesso è ufficiale: arriva Cissé! Il difensore classe 2008 arriva dalla Be Sport Academy: i dettagli

Il Milan è pronto a tesserare un nuovo giovane talento per il futuro. La società rossonera ha infatti concluso l’accordo con El Hadji Malick Cissé, difensore centrale classe 2008 proveniente dalla Be Sport Academy di Dakar, in Senegal. Il ragazzo, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il club di via Aldo Rossi, arriverà a titolo definitivo e andrà a rinforzare il Milan Futuro, la formazione che milita nel Girone B del campionato di Serie D.

Cissé, che ha impressionato per le sue qualità difensive e la sua personalità in campo, rappresenta un altro passo nel progetto rossonero di sviluppare giovani talenti da inserire progressivamente nella prima squadra. La sua esperienza con il Milan Futuro, squadra pensata come vivaio, lo aiuterà a crescere ulteriormente, con l’opportunità di essere valutato da Massimiliano Allegri in un futuro più vicino.

Con questo acquisto, il Milan conferma ancora una volta la sua strategia a lungo termine, puntando su giovani promesse con un grande potenziale da sviluppare per il futuro del club.

