Settore Giovanile Milan, weekend intenso tra derby, trasferte e recuperi decisivi: il programma

Settore Giovanile Milan, un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti attende le formazioni rossonere, chiamate a scendere in campo

Dalla Primavera maschile fino alle categorie Under, passando anche per il settore femminile, il vivaio del Milan si prepara a vivere giorni fondamentali per il percorso di crescita e consolidamento dei giovani talenti.

Il programma si apre sabato con uno degli appuntamenti più attesi: il derby del campionato Primavera. I rossoneri affronteranno l’Inter, storici rivali cittadini, allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Una sfida sempre sentita, non solo per la classifica ma anche per il valore simbolico che riveste nel percorso di formazione dei giovani calciatori.

Derby e trasferte chiave per la crescita dei giovani rossoneri

Il sabato proseguirà con un doppio impegno in trasferta a Briosco per le squadre Under 13 e Under 14, entrambe attese dal confronto contro il Como. Due partite importanti per testare il lavoro svolto nel corso della stagione e valutare i progressi tecnici e caratteriali dei ragazzi, impegnati in categorie dove l’aspetto formativo resta centrale.

La domenica offrirà un programma altrettanto ricco. La Primavera femminile sarà di scena a Roma contro la Roma, in una gara che rappresenta un banco di prova significativo per il gruppo rossonero. Spazio poi a un altro derby, quello dell’Under 17, che affronterà nuovamente i nerazzurri al KONAMI Football Centre di Milano, in un confronto sempre acceso e competitivo.

Sempre domenica, l’Under 18 del Milan giocherà in casa al PUMA House of Football contro la Cremonese, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e rafforzare la propria posizione in classifica.

Settimana che si chiude con il recupero dell’Under 18

Gli impegni non si esauriranno nel weekend. Mercoledì è infatti in programma il recupero della 17ª giornata del campionato Under 18, che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta sul campo del Sassuolo. Una gara importante per completare il calendario e accumulare ulteriore esperienza in una fase delicata della stagione.

Un calendario fitto che conferma l’intensa attività del settore giovanile rossonero, sempre al centro del progetto tecnico del club e fondamentale per la costruzione del futuro del Milan.