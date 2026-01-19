Settore Giovanile Milan, Atalanta indigesta per U15 e 17, l’Under 16 cade a Cremona: i risultati del weekend

Settore Giovanile Milan, settimana ricca per l’Under 15: sconfitta a Bergamo ma vincente a Cremona. L’Under 17 travolta dalla Dea. I risultati del weekend validi per la quindicesima giornata di campionato

Settimana ricca di impegni per il Settore Giovanile Milan, l’Under 15 nello specifico ha affrontato 2 impegni nel giro di pochi giorni di distanza e ottenuto risultati contrastanti. Ecco di seguito un recap della quindicesima giornata per Under 15, 16 e 17. Con ordine si parte dall’Under 15 di mister Cresta, che nel recupero della dodicesima giornata, giocata il 14 gennaio ha perso 2-1 contro l’Atalanta fuori casa. Vittoria invece nel weekend a Cremona, un perentorio 4-1 sui coetanei ha permesso di riprendersi la vetta della classifica ma ora con un solo punto di vantaggio sui bergamaschi.

Sconfitta di misura invece per l’Under 16 di Parolo, che soccombe per 1-0 contro la Cremonese in trasferta e mette fine ad un filotto di 13 risultati utili. Il Milan resta primo ma ad appena più uno dall’Inter che insegue. Pesante sconfitta per il Milan Under 17 in casa il 17/01: i ragazzi di mister Baldo hanno subito ben 5 reti dall’Atalanta, venendo superati in classifica proprio dai bergamaschi. Nonostante il risultato negativo, i rossoneri sono in piena zona playoff, ad appena 5 punti dall’Inter secondo a quota 32.