Calciomercato Milan, i rossoneri hanno preso una decisione sul futuro di Adli: il francese lascerà i rossoneri solo in prestito

Nel prossimo calciomercato Milan ci sarà sicuramente l’uscita di Yacine Adli.

Come riferito da TMW però, i rossoneri hanno deciso di lasciar partire l’ex Bordeaux solo in prestito per farlo maturare e riaccoglierlo nell’estate 2024.