Calciomercato Milan, Frattesi: si apre l’asta? La situazione. Inter e Juve spingono, la Roma si affaccia e il Sassuolo fissa il prezzo

Per l’obiettivo di mercato del Milan, Davide Frattesi, si sta per aprire una vera e propria asta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter non molla la presa per Davide Frattesi, che dovrebbe contare su un budget migliore.

La Juventus è sempre la società che spinge di più, ma la Roma ha il vantaggio di possedere il 30% della futura rivendita. Intanto, il Sassuolo fissa il prezzo: chiesti 40 milioni per il centrocampista azzurro.