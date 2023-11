Calciomercato Milan, posizione chiara del club su Krunic: Furlani avvisa il giocatore

Calciomercato Milan, il Fenerbahce torna in pressing su Rade Krunic per gennaio: per il club rossonero il bosniaco è incedibile

Come riportato da Tuttosport, trovano conferma le voci provenienti dalla Turchia che vorrebbero il Fenerbahce di nuovo pronto a bussare alle porte del calciomercato Milan per Rade Krunic, come già fatto peraltro in estate.

La posizione del club rossonero è però chiara: l’ex Empoli è incedibile a meno di un’offerta fuori mercato. Con la possibile convocazione di Bennacer per la Coppa d’Africa infatti, Pioli e il Milan non vogliono privarsi di una figura così importante a centrocampo.