Calciomercato Milan, ecco i rossoneri potenzialmente sul mercato

Calciomercato Milan, la strategia scelta da Maldini e Massara è chiara: sfruttare le occasioni a gennaio ma anche per le operazioni in uscita

Partendo dal presupposto che la rosa attuale soddisfa sia dirigenza che tecnico (e come potrebbe essere altrimenti?) Maldini e Massara, in comune accordo con Pioli, avrebbero deciso di adottare la strategia del “se si presenterà l’occasione lo faremo” per la prossima sessione di calciomercato.

Una filosofia che riguarderà l’arrivo del difensore centrale, atteso già l’estate scorsa da Pioli, e del vice-Ibra per sopperire alle frequenti assenze dello svedese in stagione. Quel che non si dice spesso è però che la stessa identica strategia il Milan l’adotterà anche per il calciomercato in uscita: Musacchio, Duarte e Conti sono i cedibili dichiarati ma a questi si potrebbero aggiungere, qualora arrivasse l’offerta adeguata, anche Samu Castillejo e Rade Krunic.