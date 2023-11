Calciomercato Milan: Dzeko può portarlo via dai rossoneri! Ha già parlato col giocatore. RETROSCENA sull’ex Inter

Secondo quanto riferito dal portale turco Sporx, il calciomercato Milan potrebbe presto assistere a gennaio ad un nuovo assalto per Rade Krunic da parte del Fenerbahce, come accaduto già la scorsa estate.

Contatti vivi tra l’entourage del centrocampista e la dirigenza del club turco, con un ‘aiuto’ a sorpresa. Il connazionale bosniaco Edin Dzeko, trasferitosi in Turchia in estate: avrebbe già parlato con Krunic per convincerlo a seguirlo.