Calciomercato Milan: due club italiani interessati a Mattia Caldara

Il futuro di Caldara resta un rebus. Il giocatore dovrà essere valutato da Pioli a inizio della prossima stagione ma le offerte non mancano

Il Cagliari riflette su come puntellare la propria retroguardia e, secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, un nome che pare interessare la dirigenza rossoblù è quello di Mattia Caldara che dopo un anno e mezzo in prestito all’Atalanta, non essendo stato riscattato, è tornato al Milan.

Sul difensore rossonero, tuttavia, non c’è solo la squadra di Semplici ma anche il Verona di Eusebio Di Francesco.